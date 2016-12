Voto Napoli, Valente:mi assumo responsabilità della sconfitta del Pd

"Non cerco capri espiatori, è stata una campagna elettorale complicata ma si vince insieme e si perde da soli e io mi assumo la responsabilità del risultato". Lo ha detto Valeria Valente dopo l'esito del voto a Napoli. "So di avercela messa tutta e chiedo scusa a tutti gli elettori", ha aggiunto la candidata del Pd a sindaco esclusa dai ballottaggi. Restare in consiglio comunale e alla Camera? "So che non è incompatibile, valuterò nei prossimi giorni".