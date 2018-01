Voto, minoranza Pd insoddisfatta tratta con Renzi: direzione rinviata alle 20

Le due aree deluse - All'area che fa capo ad Andrea Orlando l'offerta rimane quella di una quindicina di seggi "sicuri" più quasi altrettanti "in cui te la giochi", mentre 6-7 sarebbero i posti "riservati" ai parlamentari vicini a Michele Emiliano.



Il Guardasigilli, dopo l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, ha ripreso i contatti con il segretario dem, che punterebbe invece a lasciare alle diverse correnti interne (da Franceschini a Martina, da Orfini a Orlando ed Emiliano) una cinquantina di posti sicuri.



Slitta anche la presentazione della Boschi a Bolzano - Dato il protrarsi della trattativa e lo slittamento della direzione nazionale (era prevista al mattino), inoltre, è stata rinviata a lunedì la presentazione di Maria Elena Boschi, e di tutte le altre candidature dem, prevista per oggi alle 18.30 a Bolzano.



Cuperlo: "C'è la volontà di arrivare a una soluzione" - "C'è la volontà di arrivare a una soluzione", ha detto Gianni Cuperlo, lasciando il Nazareno dopo un incontro con Renzi. "Che ci siano problemi è evidente, ma non è problema di maggioranza e minoranze. È chiaro che si riduce il numero dei parlamentari, ma tutti devono assumersi una quota di questo peso che va equamente ripartito". "Alla fine la minoranza voterà contro?",chiedono i cronisti. "Spero di no - ha risposto Cuperlo - Io penso che il segretario abbia espresso in direzione la volontà di garantire il pluralismo e non ho dubbi che manterrà l'impegno preso sulla rappresentatività delle liste e i tetti numerici che questo comporta". Con Renzi "abbiamo discusso di come costruire una proposta rappresentativa e capace di parlare all'esterno. Si sta lavorando - ha sottolineato - per raggiungere un traguardo che servirebbe soprattutto al Pd".