Voto Milano, Sala annuncia la squadra: assessori Linus e Ambrosoli

"Ambrosoli ha fatto una grande esperienza in Regione, in un momento in cui si va verso in dialogo con la Giunta regionale sul tema dell'abitare e dei trasporti - ha sottolineato Sala - e lui può dare molte garanzie".



Emma Bonino non avrà un ruolo "che la porti a un impegno continuativo, d'altronde non se lo potrebbe permettere". Per l'ex Commissario unico di Expo "a Milano non serve un ministro degli Esteri, ma è una città che vive di internazionalità e che puó ottenere grande linfa da interessi economici, strutturali, scientifici stranieri".



Parlando a margine di un incontro elettorale, Sala ha quindi concluso ricordando che "Emma è la più profonda conoscitrice in Italia della politica internazionale mediterranea. Nessuno come lei conosce Africa e paesi arabi. Saró onorato di averla al mio fianco anche solo per farmi consigliare".