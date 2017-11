Voto in Sicilia, Grasso: lontano da metodi della dirigenza del Pd

"Sullo stile e l'eleganza dei commenti di alcuni importanti esponenti del Partito Democratico in merito al coraggio del presidente Grasso non resta che confermare ancor di più le motivazioni per le quali il presidente si è dimesso dal gruppo del Pd". Lo afferma in una nota il portavoce del presidente del senato che aggiunge: "Merito, metodi e contenuti dell'attuale classe dirigente del partito sono molto lontani da quelli dimostrati dal presidente".