Slitta a martedì il dato definitivo delle Regionali in Calabria: in due sezioni sono infatti state riscontrate incongruenze sui risultati elettorali. Secondo quanto si è appreso da fonti della Prefettura e del Comune, il Viminale ha quindi disposto una verifica che sarà eseguita in Tribunale a Cosenza. Il rinvio non influisce comunque sulla vittoria di Mario Oliverio.