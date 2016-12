Voto,Berlusconi: valenza nazionale

"Queste elezioni sono importanti. Non hanno un valore solo regionale". Lo ha detto Silvio Berlusconi, ribattendo di fatto a quanto detto da Matteo Renzi. Il premier, parlando a un'iniziativa elettorale in Liguria, aveva infatti detto di non ritenere il voto per le Regionali un banco di prova per il governo e che qualunque sarà l'esito non avrà ripercussione sulla politica a livello nazionale.