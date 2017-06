Voto, Berlusconi: "Accordo su regole non significa intesa politica"

"L'accordo sulle regole elettorali fra le principali forze politiche non prefigura alcun accordo per la prossima legislatura". A precisarlo è Silvio Berlusconi in una nota sulla legge elettorale dopo un incontro con i capigruppo di Forza Italia di Camera e Senato, Renato Brunetta e Paolo Romani. Non ci sono, sottolinea, "grandi coalizioni, ma soltanto la corretta condivisione delle regole elettorali".