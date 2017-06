Voto anticipato, Berlusconi guarda oltre: "Draghi sarebbe il miglior premier"

"Abbiamo un programma chiaro da realizzare", spiega Berlusconi in un'intervista al Quotidiano Nazionale. "Va dalla flat tax, l'imposta piatta al 23 o 25% per tutti, fino al reddito di dignità che vogliamo garantire ai più deboli, a chi deve vivere con meno di mille euro al mese. Vi è poi l'assoluta necessità di una riforma della giustizia, sia penale sia civile, che deve essere ripensata mettendo al centro la certezza del diritto e le garanzie per il cittadino onesto".



"Nessun rischio dal voto in autunno" - Il leader di Forza Italia torna poi sull'ipotesi di elezioni anticipate, smentendo chi parla di rischi per la reazione dei mercati. "Non vedo perché. Le elezioni sono la fisiologia di un sistema democratico. La patologia è il fatto che in Italia l'ultimo governo scelto dagli elettori sia stato il nostro, nel 2008. I mercati dovrebbero temere la sovranità popolare? Non credo, anche perché gli italiani nelle espressioni di voto hanno sempre dimostrato buon senso, prudenza ed equilibrio".



Salvini: "Draghi? Sarebbe il Monti bis" - Matteo Salvini prende le distanze dalla proposta avanzata da Silvio Berlusconi. "Non esiste. Draghi è uno degli artefici di questa Europa" -, ha affermato Salvini, che ha proseguito: "Sarebbe un Mario Monti bis. E la fotocopia di Mario Monti non mi interessa". Questa candidatura potrebbe anche minare l'alleanza tra Lega Nord e Forza Italia in vista delle prossime elezioni: "Come fate a ipotizzare un'alleanza di governo con chi candida Mario Draghi a Palazzo Chigi?"-, ha concluso Salvini. "Mi sto occupando di sindaci, andiamo avanti un'elezione per volta. E vorrei che tutti in questo momento si occupassero dei sindaci".