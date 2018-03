Voto, ancora niente proclamazione degli eletti Rosatellum troppo complicato

Le complesse alchimie del Rosatellum stanno dilatando i tempi delle normali operazioni post-elettorali. E così, a 13 giorni dal voto, ancora non c'è stata la proclamazione dei nuovi parlamentari. I neo-senatori e deputati infatti non hanno ricevuto il telegramma della prefettura. Alcuni presidenti di seggio non se la sono sentita di fare i complessi calcoli richiesti dalla nuova legge e hanno inviato le schede alle Corti d'appello, ritardando l'iter.