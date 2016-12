Voto a Roma, Bertolaso: "Vedo sinergie con Marchini, ma non mi ritiro"

Bertolaso ha spiegato che "se uno vuole diventare sindaco e dare una mano a questa città ridotta in condizioni drammatiche, è bene che si guardi intorno e, in questo caso, vedere se con Marchini sono possibili sinergie".



"Prima - aggiunge - hanno parlato di un ticket con la Meloni, ora con Marchini, magari domani con qualcun altro. La cosa bella è che tutti dicono che mi stimano e mi vorrebbero come city manager e propongono il ticket, ma allora se ho tutte queste capacità forse sarò anche in grado di fare il sindaco". "Io credo che Marchini, per quello che so di lui anche se non l'ho mai incontrato, sia innamorato di Roma e credo voglia andare avanti a concorrere per fare il sindaco - sottolinea -. Se poi è disponibile a trovare un accordo per darmi una mano con un altro ruolo io sono ben contento, qui non basta un uomo solo per risolvere i problemi della città".



"Trovo sorprendente - rilancia - quando vedo che i giornali danno risalto a un sondaggio commissionato da Fratelli d`Italia. Troverei più serio se i sondaggi fossero indipendenti e non finanziati dai partiti". "Mi hanno paragonato a Superman, Mr. Wolf, ma io sono una persona normale, per bene, innamorata di questa città - conclude -. Voglio mettere i miei 40 anni di esperienza nell'affrontare i problemi. Non sono un superuomo, adoro la città e vorrei risolvere i problemi che ci sono per risollevare Roma e farla tornare caput mundi".