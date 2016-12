Voto a Milano,M5s ha scelto il sostituto della Bedori: è Gianluca Corrado

Gianluca Corrado è ufficialmente il candidato sindaco del M5s a Milano, dopo la rinuncia di Patrizia Bedori, che aveva vinto le Comunarie di novembre. Corrado, di professione avvocato, ha ottenuto alle primarie confermative online sul blog di Beppe Grillo 634 voti (il 72% delle preferenze). Lo scorso novembre era arrivato terzo con 65 voti (74 ne aveva presi la Bedori) ed era diventato il primo dei non eletti per la rinuncia di Livio Lo Verso.

Le "comunarie" confermano dunque che sarà Gianluca Corrado il candidato sindaco a Milano per il M5s. Si è conclusa infatti la consultazione online del Movimento 5 stelle per chiedere agli iscritti, in seguito al passo indietro di Patrizia Bedori, di esprimere il proprio gradimento per il nuovo candidato Corrado.



Le votazioni iniziate alle 10 sono terminate alle 19. "Hanno partecipato alla votazione 876 iscritti certificati che hanno confermato la scelta di Gianluca Corrado come candidato sindaco di Milano per il MoVimento 5 Stelle con il 72% delle preferenze pari a 634 voti - si legge sul blog di Beppe Grillo -. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato".



Gianluca Corrado, avvocato 40enne siciliano, era arrivato terzo alle "Comunarie" dello scorso novembre, dopo Livio Lo Verso che nel frattempo ha lasciato il movimento.



Aveva fatto molto scalpore il passo indietro di Patrizia Bedori la quale aveva rinunciato alla candidatura a causa della pressione mediatica e di alcuni attacchi personali ricevuti.