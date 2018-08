Vittorio Sgarbi si dimette da sindaco di Sutri, ora si candiderà a Sirmione

Vittorio Sgarbi , attraverso una nota ufficiale del suo ufficio stampa, ha annunciato le proprie dimissioni da sindaco di Sutri , nel Viterbese. Il critico d'arte era stato eletto a giugno alla guida della lista civica "Rinascimento Sgarbi". L'avventura del politico nel centro laziale (6mila abitanti) è durata quindi circa due mesi. Sgarbi ha già annunciato di volersi ora candidare per la medesima carica a Sirmione (Brescia), dove avrebbe già preso contatti in questo senso.

"Le dimissioni di Vittorio Sgarbi da Sindaco di Sutri sono irrevocabili - si legge in un post su Facebook - per la piena consapevolezza della impossibilità di potere governare democraticamente in un paese dominato da infiltrazioni fasciste con arroganza e in mancanza di visione, subordinata a interessi particolari. Per questo Vittorio Sgarbi ha già scelto di candidarsi sindaco di Sirmione, città che ha bellezze non inferiori a Sutri, ma una reale propensione allo sviluppo culturale e turistico".