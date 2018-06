Il governo di Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera. Tra i 350 voti ricevuti c’è, a sorpresa, anche quello di Vittorio Sgarbi, nonostante i vari attacchi al Movimento 5 Stelle e al dichiarato "no" del suo partito al nuovo esecutivo.



Prima del voto, il deputato di Forza Italia ha spiegato le motivazioni del suo "sì" ai microfoni di "Stasera Italia" e degli altri cronisti presenti. "Il presidente Berlusconi, facendo le veci di Mattarella, ha nominato presidente del Consiglio Salvini e Salvini ha portato a compimento quello che gli ha affidato Berlusconi. Mattarella ha nominato un portavoce di Di Maio in funzione di vice del vicepresidente Di Maio - ha spiegato Sgarbi. - È tutto così chiaro. C’è un conflitto costituzionale e un conflitto d’interessi gravissimo, che però porta questo governo a essere il governo Berlusconi-Salvini. E, fintanto che Salvini avrà una primazia come ha, avremo i Cinque Stelle compressi come utili idioti per sostenere il potere del centrodestra".