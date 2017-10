Vittime sul lavoro, monito di Mattarella: inconcepibile muoiano così tanti giovani

"Troppo numerosi sono i casi di aziende che risultano non in linea con gli standard di sicurezza, ed è inconcepibile che tra le vittime di infortunio sul lavoro vi siano ragazzi giovanissimi". Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , in un messaggio inviato all'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro ( Anmil ). "Il lavoro irregolare deve essere contrastato in tutti i modi: la legislazione è puntuale, sta a tutti gli interlocutori attuarla e rispettarla", ha aggiunto.

Le parole del Presidente nella giornata dedicata alle morti bianche: - "Prevenzione e attenzione alle vittime sono i cardini di una riflessione necessaria in materia di sicurezza. Il rischio di infortunio deve essere neutralizzato al suo insorgere in qualsiasi luogo e per qualsiasi forma di lavoro: solo così si può parlare di salvaguardia della salute. Ma se l'infortunio si verifica, l'invalidità, come la malattia, non deve essere lasciata a se stessa. Oggi - continua Mattarella - si dispone di tecniche e conoscenze avanzate: non è tollerabile che esse non siano poste al servizio della persona, per prevenire ogni forma di lesione o malattia, nonché riabilitare coloro che degli infortuni sono stati vittime".