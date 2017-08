Vitalizi, tensioni M5s-Pd alla Camera: voto finale previsto in giornata

Si terrà in giornata, intorno alle 18.30, il voto alla Camera sulla proposta di legge per l'abolizione dei vitalizi . E' quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, dopo che tanti interventi avevano rallentato l'iter parlamentare, minacciando di far slittare la votazione. Dure le accuse M5s al Pd: "E' stato violato l'accordo che prevedeva il responso finale a Montecitorio entro le 14". Forza Italia non partecipa al voto: "Legge incostituzionale".

"I vecchi partiti fanno ostruzionismo, noi facciamo di tutto per abrogarli, anche rinunciare ai nostri interventi", ha aggiunto il deputato pentastellato. Le dichiarazioni finali sul provvedimento avranno inizio al termine del question time.



I lavori dell'Aula prevedono inoltre l'esame del decreto sui vaccini che, in quanto decreto, ha un termine di scadenza per essere approvato. Il governo dovrebbe quindi richiedere il voto di fiducia in serata. All'ordine del giorno anche l'esame della proposta di legge sull'apologia al fascismo.



Forza Italia: "Legge incostituzionale" - Con la decisione di non partecipare al voto finale, pur restando in Aula, i parlamentari di Forza Italia hanno definito il provvedimento "incostituzionale e lesivo dei diritti degli italiani perché a rischio per la retroattività ci sono 20 milioni di pensioni". La scelta è scaturita nel corso della riunione del gruppo a cui ha partecipato telefonicamente anche il leader Silvio Berlusconi. Maria Stella Gelmini e Daniela Santanchè hanno tuttavia votato a favore della proposta di legge in dissenso con il partito.



Torrisi (Ap): "Senato non è porto delle nebbie" - "Il Senato non è il porto delle nebbie. Appena ci arriverà il testo dalla Camera lo valuteremo e mi sembra altamente plausibile che si possa esaminare già a settembre". Il presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato, Salvo Torrisi (Ap), risponde così a chi gli chiede di commentare le voci secondo le quali il testo sui vitalizi, una volta trasmesso da Montecitorio a Palazzo Madama, potrebbe finire nel dimenticatoio. "La tempistica per esaminare il provvedimento sui vitalizi entro la legislatura c'è, ma tutto come sempre dipenderà dalla volontà politica".