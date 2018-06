Vitalizi, Razzi: "Per me possono levare pure tutto, a me non interessa"

Alla Camera dei Deputati, il presidente Roberto Fico ha già avviato l’iter per il taglio dei vitalizi. Al Senato, invece, il presidente Elisabetta Casellati ha frenato: "Nessuna riserva politica, serve equilibrio giuridico". Ed è subito partita l’offensiva dei Cinque Stelle. "I vitalizi non sono diritti acquisiti, ma privilegi rubati. I privilegi rubati non possono esistere nel nostro governo", ha twittato Luigi Di Maio. "Faccio quello che avevo promesso e continuerò su questa strada senza alcun problema e alcuna paura, discutendo con l’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati”, ha detto Fico.



Il taglio dei vitalizi non è ancora passato, ma c’è già fermento sul tema. "Occorre riflettere attentamente sui principi di costituzionalità e poi sul modo in cui procedere", è il commento di Renato Schifani ai microfoni di "Stasera Italia". "Non farò ricorso se dovesse passare la delibera - ha invece detto Antonio Razzi - Naturalmente, se lo dovessero fare in blocco tutti quanti è probabile che lo accetterei anche io, mi sembra giusto. Io viaggio in pullman, devo già risparmiare. Per me possono levare pure tutto, a me non interessa niente".