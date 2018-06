Vitalizi, Morra (M5s): "Da Casellati giravolta incredibile" | Ma Fico frena: "Nessuno scontro istituzionale"

Morra: "Non faremo sconti" - Nella nota, Morra precisa: "Quando il presidente della Camera ha comunicato che avrebbe agito con celerità per mettere un freno a questo odioso privilegio riservato ancora oggi a tanti ex parlamentari, la presidenza del Senato, in tempi fulminei, fece sapere che anche Palazzo Madama avrebbe fatto la sua parte. Ma quando dagli annunci si è passati ai fatti ci sono state le reazioni scomposte di tanti privilegiati. Da Casellati si sono levati appelli alla prudenza su questa materia, invocando addirittura il principio della condivisione". "Ma di che cosa stiamo parlando? Premesso il fatto che è singolare attendersi giustizia da chi ha goduto per troppo tempo di regole di favore e senza eguali - dice ancora Morra -, invitiamo il presidente a ricordarsi di ciò che lei stessa auspicava poche settimane fa dando un'accelerazione alla norma. La avvisiamo: noi del Movimento 5 Stelle non faremo sconti".



Fraccaro: "Taglio vitalizi storico,spero anche al Senato" - "Rispetto l'autonomia dei due rami del Parlamento. La settimana prossima alla Camera si voterà sulla delibera sui vitalizi e succederà qualcosa di storico. Noi speriamo venga fatto anche al Senato ma il Senato è autonomo. Quello che ci auguriamo, visto che la maggioranza è la stessa, è che il presidente del Senato, nel rispetto della sua autonomia, possa convocare anche al Senato un ufficio di presidenza" sul taglio dei vitalizi". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro a Skytg24.



Fico: "Con Casellati nessuno scontro istituzionale - Con il presidente del Senato Casellati "non c'è nessuno scontro istituzionale sa che avremmo proceduto con la delibera. Io faccio quello che avevo promesso, proseguo su questa strada". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico. "Se il Senato non dovesse approvare la delibera la Camera ha l'autonomia per andare avanti da sola".



Di Maio: "I vitalizi sono privilegi rubati" - I vitalizi non sono diritti acquisiti ma privilegi rubati. I privilegi rubati non possono esistere nel nostro governo". A scriverlo, su Twitter, è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.