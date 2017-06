Vitalizi, in forse esame testo alla Camera la prossima settimana

Non è certo che la prossima settimana la Camera possa esaminare la proposta di legge sui vitalizi, come inizialmente previsto dal calendario realizzato dai capigruppo di Montecitorio. Nell'ordine del giorno, il testo Richetti è infatti preceduto da diversi provvedimenti tra cui il voto finale sul ddl parchi e l'istituzione della commissione d'inchiesta sulle banche. La commissione Bilancio attende inoltre la relazione del Mef per dare il parere.