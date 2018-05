Vitalizi, Fico: "Occorre che la politica faccia sacrifici per prima"

"Dobbiamo riconoscere che dopo le riforme degli ultimi anni, la sensazione diffusa nel Paese è che la classe politica abbia chiesto ai cittadini sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa per prima". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico , in Ufficio di presidenza dando mandato ai questori di formulare una proposta di riforma dei vitalizi degli ex parlamentari . "Non possiamo rimanere inerti", ha sottolineato.

Secondo Fico, "la domanda sempre più forte di equità sociale che viene dal Paese richiede la massima attenzione del Parlamento. Un ruolo determinante è svolto naturalmente della funzione legislativa, ma il principio di equità sociale chiama direttamente in causa anche il nostro modo di agire nelle istituzioni".



"Credo che fra i problemi vissuti in modo più angosciante dalla collettività ci sia quello del sistema previdenziale". Da qui, ha sottolineato il presidente della Camera, la "necessità" di procedere ad un loro "ricalcolo" che "riequilibri in modo sostenibile il rapporto tra quanto versato e le prestazioni erogate, così come sta avvenendo da due decenni per la generalità dei cittadini".



Di Maio: "Rivoluzione gentile al via, oggi solo l'antipasto" - "Il nostro obiettivo numero uno è ristabilire equità sociale. Oggi a distanza di soli dieci giorni dalla loro elezione, Fraccaro e Fico hanno dato il via alla procedura di taglio dei vitalizi, insieme a tutto l'ufficio di presidenza della Camera hanno iniziato la rivoluzione gentile che vi avevamo promesso". Così il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, durante un comizio a Termoli. "E' un primo piccolo passo, l'antipasto di quello che saremo capaci di fare una volta al governo del Paese", ha aggiunto.