Vitalizi, Di Maio chiede unʼaccelerazione sulla legge ma con gaffe: il deputato è morto

La battaglia di M5s contro i vitalizi, dopo 4 anni e 4 mesi e a 60 giorni dalla maturazione delle pensioni per i parlamentari dell'attuale legislatura, non si ferma. Il vice presidente della Camera Luigi Di Maio è tornato alla carica con una videoconferenza su Facebook in cui elenca gli ex parlamentari privilegiati da uno o più assegni che costano alle tasche degli italiani 215 milioni di euro l'anno. Con gaffe : viene nominato, infatti, nel lungo elenco anche l'ex deputato Luca Boneschi , avvocato e militante del Partito Radicale, deceduto però a ottobre 2016. In risposta alla nuova arringa pentastellata interviene Ettore Rosato , capogruppo Pd: "Mentre Di Maio è interessato alla polemica noi siamo interessati a trovare una soluzione del problema ".

I nomi messi all'indice da Di MaioDa Clemente Mastella con i suoi 6.939 euro mensili a Ilona Staller con i suoi 2.231: è lungo l'elenco degli ex politici citati da Di Maio come beneficiari di uno o più vitalizi. "La battaglia per far saltare i vitalizi e pensioni a settembre non si ferma - esordisce il vice presidente della Camera. - A usufruire dei primi sono 2.600 parlamentari e 200 di essi beneficiano di più vitalizi per un costo per gli italiani di 215 milioni di euro l'anno". E tra i nomi spunta anche quello di Luca Boneschi che "con un solo giorno in Parlamento", come accusa Di Maio, percepisce 3.108 euro mensili. Una gaffe, dal momento che Boneschi è deceduto nell'ottobre del 2016. La sostanza, per Di Maio non cambia: "Con una legge in 10 anni si potrebbe risparmiare un miliardo e mezzo, ripristinando anche uguaglianza e giustizia nei confronti dei pensionati minimi che percepiscono 400/500 euro al mese".