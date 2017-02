Vitalizi, Di Battista a Renzi: "Pd voti sì alla nostra riforma"

Alessandro Di Battista propone a Renzi una riforma che renda il trattamento pensionistico dei parlamentari uguale a quello degli altri cittadini. "C'è chi non vuole votare perché aspetta il 15 settembre per una grande pensione anticipata - scrive su Facebook -. Caro Renzi, tra una corsetta vista Alcatraz e una goccia di sudore freddo per Consip, suggerisci a quel che resta del Pd di votare la proposta. Bastano 2 giorni di lavoro anzi, BastaUnSì".