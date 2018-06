Vitalizi, Casellati: se si trova formula si farà taglio

"Se si troverà la formula giuridica giusta si farà" il taglio dei vitalizi. "Questo tema lo affronterò al mio rientro con i sentori e i questori, non intendo sottrarmi e non ho mai inteso". Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in merito al provvedimento per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari. "La questione per me non ha una valenza politica, le mie perplessità sono di carattere tecnico-giuridico".