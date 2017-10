Visco, i ministri renziani disertano il Cdm decisivo

E' stato un Consiglio dei ministri lampo, 13 minuti, quello convocato per confermare la nomina di Ignazio Visco alla guida della Banca d'Italia per altri sei anni. Ma c'è chi ha dato forfait, giustificando la propria assenza: i ministri renziani Maria Elena Boschi, Graziano Delrio, Luca Lotti e Maurizio Martina. La Sottosegretaria alla Presidenza ha disertato perché febbricitante, ma il Corriere della Sera rivela che sarebbe stato proprio Gentiloni a chiederle di non partecipare, viste le polemiche sul suo ruolo e i precedenti riguardo alla crisi di Banca Etruria.