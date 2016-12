Virginia Raggi: pronte lettere per due municipalizzate Poi si commuove guardando i Fori dal suo nuovo ufficio

Sono nel segno della commozione e della condivisione le prime ore di Raggi in Campidoglio. Il sindaco di Roma non ha trattenuto le lacrime affacciandosi dal suo ufficio sui Fori. Poi ha aperto Facebook e in diretta ha mostrato a tutti i romani il suo ambiente di lavoro. "Sto facendo protocollare due lettere per alcune aziende municipalizzate - ha detto - vogliamo capire esattamente alcune cose: il punto è tirare una linea su quel che è stato e ripartire".

"Roma merita di essere amata" - "I cittadini entrano per la prima volta nelle istituzioni - ha poi affermato la Raggi nel video in diretta -, vi faccio vedere la stanza della sindaca. Vi faccio uscire sul balconcino, vi faccio vedere cosa stiamo amministrando. Questa è Roma". La sindaca M5S ha detto di sentirsi "emozionata" e di "non aver trattenuto le lacrime". "Quello che vogliamo fare è tanto, ci impegniamo a fare tutto quello che abbiamo promesso", ha aggiunto, ricordando audit sul debito e lotta agli sprechi. "Nelle prossime ore partiranno delle lettere per alcune aziende municipalizzate, vogliamo capire esattamente alcuni dati gestionali ed economico-finanziari, perché da subito è necessario mettere bene il punto - ha ribadito la Raggi -, tirare una linea rispetto a quello che è stato e come ripartire subito con il piede giusto. Roma merita di essere amata e credo questa sia l'occasione che tanti aspettavano. Vi racconterò quello che faccio, quel che accade".