Virginia Raggi indagata: "Sono tranquilla, risponderò ai magistrati"

"Sono tranquilla. Quello che ho fatto l'ho fatto con tutte le procedure che mi sono state indicate dagli uffici, quindi andremo a rispondere in Procura". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ai microfoni di News Mediaset si difende dalle accuse di abuso e falso in concorso con il suo ex braccio destro Raffaele Marra, ora in cella.