Virginia Raggi incontra il Papa, in dono video messaggi dalla periferia di Roma

"La voce della Roma dimenticata": una video raccolta di messaggi, appelli, inviti e testimonianze delle periferie più in difficoltà della Capitale. E' il dono che il sindaco di Roma Virginia Raggi ha portato a papa Francesco in occasione dell'udienza in Vaticano. "Il Pontefice è una persona di un'umanità profonda", ha commentato il primo cittadino. All'incontro, che è durato circa 20 minuti, hanno partecipato anche i genitori della Raggi e il figlio.

Virginia Raggi incontra Bergoglio: "Papa persona di umanità profonda"

"E' andato bene. Abbiamo parlato, è una persona di un'umanità profonda", ha detto la Raggi uscendo dal Vaticano dopo l'udienza. Mi ha fatto gli auguri? "Sì", ha risposto e a chi le ha chiesto se fosse emozionata ha replicato: "Direi di sì".

Ha mostrato il video al Pontefice sul suo tablet - Durante l'incontro il primo cittadino ha mostrato al Pontefice il video sulla periferia romana dal suo tablet. Da Ostia a Corviale, passando per San Basilio e Tor Bella Monaca, decine di romani hanno rivolto un proprio pensiero al Santo Padre augurandogli di "andare avanti con quanto sta facendo".



Tra le richieste anche quella sull'Imu- Tra le richieste, anche quella di un giovane 30enne che a Bergoglio ha chiesto di "concretizzare gli auspici espressi circa il pagamento dell'Imu per gli esercizi della Chiesa che svolgono attività commerciale". Il sindaco, hanno spiegato dall'entourage della Raggi, "in sintonia con le parole e il lavoro portato avanti dal Pontefice in questi anni, ha voluto rendergli in dono la voce degli ultimi, di coloro che per tanto, troppo tempo, sono stati dimenticati dalle istituzioni politiche".