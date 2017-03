Virginia Raggi, firme irregolari per la sua candidatura a sindaco?

C'è una discrepanza di date tra l'effettivo giorno in cui il Movimento 5 Stelle ha effettuato la raccolta firme per le liste dei candidati a sindaco di Roma (23 Aprile 2016) e quello riportato sui documenti della lista Raggi, con tanto di conteggio esatto delle firme raccolte (20 Aprile 2016, 1352 nomi a favore). Un chiaro esempio di chiaroveggenza... o una palese irregolarità nei documenti che hanno poi consentito a Virginia Raggi di diventare il primo sindaco donna della "città eterna"? La Iena Filippo Roma ha chiesto spiegazioni proprio a lei, ma non in Campidoglio... bensì sulle piste da sci!