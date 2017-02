Virginia Raggi, Beppe Grillo sul blog: "Sindaca di successi, diffondete tutto quello che ha fatto in questi mesi"

Il garante del Movimento 5 Stelle torna a difendere Virginia Raggi dopo "le fantasiose ricostruzioni sul caso polizze". Ma questa volta non per respingere "il fango lanciato a mezzo stampa dai giornaloni" ma per elencare le cose positive che la sindaca di Roma ha fatto durante questi mesi. Grillo ha chiesto di diffondere i 43 successi: dal bilancio approvato in tempi record ai 366 milioni di euro stanziati per il servizio di trasporto pubblico locale .

"Il M5S sta amministrando la città più bella del mondo e siamo orgogliosi di farlo. Abbiamo trovato la Capitale devastata, ma non ci siamo spaventati", scrive Grillo elencando "i 43 successi più importanti di Virginia Raggi e della sua giunta nei primi 7 mesi di governo". "Noi ci siamo buttati a capofitto in questa avventura e, nonostante le difficoltà, stiamo iniziando a cambiare la città. Non sono parole, sono fatti".



Tra i punti esposti dal leader perntastellato, ci sono l'abbassamento della tariffa sui rifiuti con un risparmio in bolletta per i romani compreso tra l'1,5% e il 2%; il congelamento delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale; l'individuazione di fondi per 10 milioni di euro che verranno distribuiti ai Municipi per interventi su strade e viabilità.



Inoltre sono state stanziate più risorse per 39 milioni di euro sulle politiche sociali per la famiglia e sono stati eseguiti tagli consistenti su spesa per i servizi istituzionali, generali e di gestione.