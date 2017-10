Violenza sulle donne, Boldrini a Camusso: "Bene mobilitazione"

"Forte apprezzamento per la mobilitazione organizzata oggi dal sindacato in decine di città contro la violenza sulle donne". E' quanto ha espresso il presidente della Camera, Laura Boldrini, in una telefonata alla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso. "E' urgente un provvedimento - ha ricordato - perché troppo spesso le donne sporgono denuncia senza ottenere protezione, e perché gli uomini violenti restano in libertà".