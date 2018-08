Vincino, morto a 72 anni il vignettista e giornalista siciliano

E' morto a Roma il vignettista e giornalista siciliano Vincino , pseudonimo di Vincenzo Gallo. Ad annunciarlo è Il Foglio, giornale in cui Gallo ha lavorato per 22 anni. Vincino, deceduto all'età di 72 anni dopo una lunga malattia, iniziò la sua carriera nel 1972, quando venne chiamato nella redazione del giornale di Lotta Continua.

Vincino ha disegnato fino alla fine e l'ultima sua vignetta è stata pubblicata proprio martedì, giorno della sua scomparsa, su Il Foglio. Nacque a Palermo nel 1946. Si trasferì a Roma nel 1972 per lavorare presso la redazione di Lotta Continua dove restò fino al 1978 quando, per lo stesso giornale, fondò l'inserto satirico L'avventurista. Nello stesso anno partecipò anche alla fondazione della rivista Il male, di cui fu direttore per 4 anni. "Mi chiamavano Togliatti. Autobiografia disegnata a dispense - Tomo I (abbiate fede)": è il titolo del suo ultimo libro, pubblicato a luglio.