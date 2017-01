Viminale, mercoledì firma del Patto nazionale per un Islam italiano

Il 1° febbraio verrà sottoscritto il "Patto nazionale per un Islam italiano" tra il ministero dell'Interno e i rappresentanti delle Associazioni delle Comunità islamiche presenti in Italia. Il documento, si legge in una nota del Viminale, contiene una lista di impegni volta a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le due realtà, proseguendo nell'azione di contrasto delle manifestazioni di estremismo religioso.