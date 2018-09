Viminale: 15 tunisini liberi perché non c'erano più posti nei centri

I 15 tunisini in fase di espulsione (su 17) non sono stati riaccompagnati nei Centri di permanenza per il rimpatrio, ma è stato soltanto consegnato loro il foglio di via, perché i posti nei Cpr erano già stati occupati. Lo spiega il Viminale sul caso dei mancati rimpatri a causa di un guasto al charter che giovedì avrebbe dovuto riportare a Tunisi un gruppo di migranti. Il ministro Matteo Salvini ha chiesto comunque "approfondimenti" sulla vicenda.