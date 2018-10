Vilipendio, Bonafede firma: "Ok a procedere per Grillo e Salvini"

Diverse procure avevano chiesto al Guardasigilli di poter avviare alcuni procedimenti per i reati di vilipendio e offesa al presidente della Repubblica: la legge prevede infatti che il ministro della Giustizia dia l'autorizzazione per questo tipo di reati. Eppure questi fascicoli stavano lì da tempo. "Mi chiedo come mai - sottolinea Bonafede - fossero stati lasciati lì a prendere polvere o a dormire in segreteria dopo che era stato negato il consenso".



Il ministro ha deciso di toglierli dai cassetti, come segnale del "cambiamento" e specifica: "Ovviamente non ho fatto alcuna distinzione e ho firmato tutte le richieste", perché "tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, nessuno deve godere di privilegi".



Le parole di Grillo contro Napolitano - Le parole incriminate di Beppe Grillo riguardano l'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano e risalgono al dicembre 2014. Il fondatore dei Cinquestelle stava per incontrare la stampa estera per promuovere la raccolta di firme del Movimento sulla consultazione contro l'euro e sparò a zero sul Capo dello Stato: "Napolitano non dovrebbe dimettersi ma costituirsi: è responsabile di aver firmato qualsiasi cosa".



Sibilla contro Napolitano - Napolitano è stato il bersaglio anche di Sibilia, che in un tweet dell'ottobre 2014 lo attaccava prendendo spunto dalla vicenda della trattativa Stato-mafia: in quei giorni era sorta una polemica sulla decisione di escludere Riina e Bagarella dalla partecipazione in video conferenza alla testimonianza del Capo dello Stato sulla presunta trattativa, e Sibilia twittò: "Perché secondo voi impediscono agli scagnozzi Riina e Bagarella di vedere il boss?".



La "magistratura schifezza" di Salvini - La vicenda relativa a Salvini riguarda invece le dichiarazioni che l'attuale ministro dell'Interno, allora solo leader della Lega, fece il 14 febbraio 2016, quando durante un intervento a Collegno, al congresso del Carroccio piemontese, usò l'espressione "magistratura schifezza", che gli è valsa un'indagine da parte della procura di Torino.



Il padre di Alessandro Di Battista e la Bastiglia - Più recente la questione che ha coinvolto Vittorio Di Battista, che in un post del 23 maggio scorso su Facebook consigliava al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di andare a rileggersi le vicende della Bastiglia e poi scriveva: "Quando il Popolo di Parigi assaltò e distrusse quel gran palazzone, simbolo della perfidia del potere, rimasero gli enormi cumuli di macerie che, vendute successivamente, arricchirono un mastro di provincia. Ecco, il Quirinale è più di una Bastiglia, ha quadri, arazzi, tappeti e statue".