Video omofobo e sessista, l'autore è candidato Pd: scoppia polemica

Dopo il caso del consigliere comunale di Ancona Diego Urbisaglia, espulso per un post su Facebook in cui aveva attaccato pesantemente la vittima del G8 di Genova Carlo Giuliani ("Se in quella camionetta ci fosse stato mio figlio, gli avrei detto di prendere bene la mira e sparare"), nuove polemiche sul Pd di Ancona. Questa volta è il candidato 20enne alla segreteria, Fabio Ragni, a essere nella bufera per un video omofobo e sessista. Immediate le scuse.

"Chi mi conosce sa che persona sono, sa che mi sono battuto per i diritti degli omosessuali, sa che ero a favore di una legge Cirinnà che prevedesse i matrimoni e non solo le unioni civili", ha affermato Fabio Ragni su Facebook dopo le polemiche per il video "Acqua di frogio".



"Detto questo mi scuso con tutta la comunità gay se il video che ho fatto ha offeso. Mi dispiace, non ho giustificazioni, se non il fatto che il video in questione è stato fatto molto tempo fa. Ho poi provveduto a rimuoverlo in tempi non sospetti perché ho, ben pensato, fosse di cattivo gusto", ha aggiunto.



"La cosa che più mi spiace è essere dipinto come quello che non sono - ha spiegato l'esponente dem -. Spero di non essere martoriato per un errore goliardico di oltre tre anni fa".