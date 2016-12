22 gennaio 2015 Viaggio in Italia per Angela Merkel La cancelliera è arrivata nel nostro Paese accolta dal premier Renzi nell'ambito del suo tour nelle capitali (ha già fatto tappa a Londra) in vista della presidenza tedesca del G7 che inizia a giugno Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:01 - E' stato Matteo Renzi ad accogliere la cancelliera Angela Merkel a Palazzo Vecchio, a Firenze. Il sindaco Dario Nardella ha twittato la firma dell'illustre ospite insieme al presidente del Consiglio Matteo Renzi. Prima di salire in Sala delle Udienze, il premier ha fatto da guida illustrando alla Merkel gli affreschi del Salone dei Cinquecento. Lei. "Ringrazio i fiorentini".

La Merkel arriva a Firenze nel giorno del via libera dell'Eurotower al Quantitative Easing, quel piano di acquisto dei titoli di stato dei paesi di Eurolandia voluto da Mario Draghi che non piace a Berlino e altri paesi del fronte del nord e dell'est Europa.



Di certo nell'atteso incontro con Renzi i temi sono tanti, altrettanto cruciali di quelli europei. Sul tavolo ci sarà infatti anche il terrorismo, sia in termini di allarme Isis che di necessità di una strategia di stabilizzazione della regione mediorientale, e la Russia.



"Auguro tutto il bene ai cittadini e alle cittadine di Firenze" - "Grazie di cuore per la meravigliosa accoglienza". Lo ha scritto la cancelliera nel libro d'onore di Palazzo Vecchio. "Auguro tutto il bene alle cittadine e ai cittadini di Firenze", ha aggiunto.