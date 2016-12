Via Marino, si candida Flavia Vento

Nemmeno il tempo di ufficializzare le dimissioni di Ignazio Marino che già arrivano nuove candidature. La prima, in ordine tempo, è quella di Flavia Vento: la showgirl romana, che del resto non hai mai nascosto la sua passione per la politica, si dice pronta a rimpiazzare il sindaco di Roma. L'annuncio arriva con un tweet sulla sua pagina ufficiale: "Si è dimesso Ignazio Marino ora mi posso candidare. Evviva sarò il nuovo Sindaco De Roma". Insomma, la corsa per il Campidoglio è ufficialmente iniziata.