Very bello e luoghi comuni sull'Italia: gli spot del Governo sono virali

10:42 - Expo non sarà soltanto l'esposizione universale sui temi dell'alimentazione sostenibile, ma anche l'occasione per partecipare a un ricchissimo calendario culturale. Come illustrato ieri dal ministro della Cultura Dario Franceschini, saranno oltre 1300 le mostre, gli spettacoli e le performance artistiche che si terranno in coincidenza dell'appuntamento milanese. L'hashtag lanciato per l'occasione, #VeryBello, è diventato presto tra le tendenze guida di Twitter. Al centro dei commenti, la scelta da molti apprezzata da altri messa in ridicolo, di utilizzare un inglese maccheronico per battezzare il portale che raccoglie tutti gli eventi culturali.

Al centro delle condivisioni sui principali social network pure il video presentato in anteprima dal vice ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda al World Eocnomic Forum di Davos, in Svizzera, sulle eccellenze economiche, scientifiche imprenditoriali italiane. Il filmato che si intitola "Italy the Extraordinary Commonplace" ribalta tutti i luoghi comuni sul Belpaese per mostrarne le punte di eccellenza: italiani noti per essere latin lover, amanti del cibo e maniaci del calcio, ma anche esportatori di innovazione e creatività in tutto il mondo.