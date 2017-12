Vertici istituzioni, il Consiglio dei ministri indica i nomi

Il Consiglio dei ministri ha scelto Salvatore Farina come nuovo Capo di Stato maggiore dell'Esercito. Alla guida dei Carabinieri sarà invece Giovanni Nistri. Lo si apprende da fonti di governo. Il Cdm, su proposta del premier Paolo Gentiloni, ha scelto inoltre Angelo Buscema per la presidenza della Corte dei Conti e ha indicato Mario Nava per la guida della Consob.