Vertice Centrodestra: "A noi spetta la formazione del governo"

I tre leader del Centrodestra "rivendicano la necessità che dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni" del 4 marzo. E' quanto si legge in una nota difusa dopo il vertice di Arcore a cui hanno partecipato Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni "per concordare la linea da sottoporre a Mattarella in merito alla formazione del prossimo governo".