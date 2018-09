Venezia, Ottavia Piccolo con fazzoletto Anpi: io bloccata da polizia

Avevo aderito - ha detto l'attrice - a una manifestazione contro le morti sul lavoro vicino al Palazzo del Cinema. Non era una protesta di partito, era stata autorizzata dalle autorità comunali, stavamo facendo un semplice volantinaggio. A un certo punto mi sono spostata per andare verso il Palazzo ma un agente mi ha fermata e ha detto che con questo fazzoletto non sarei potuta passare nella zona rossa. E' arrivato un funzionario, poi un altro, e infine mi hanno lasciato passare".





Una denuncia che ha subito incassato la solidarietà da parte di esponenti politici. "Il governo chiarisca quanto accaduto a Ottavia Piccolo - commenta Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico - "rea" di indossare un fazzoletto dell'Anpi. Non si prospettava alcuna fattispecie di reato, né atti volti alla violenza. Evidentemente è bastato il simbolo dell'Associazione Partigiana per mettere sull'allerta chi era preposto all'ordine pubblico".



Stesso allarme condiviso da Liberi e Uguali: "Il fatto che solerti funzionari delle forze dell'ordine fermino un'attrice come Ottavia Piccolo - sbotta Nicola Frattoianni - e cerchino di impedirle l'ingresso alla Mostra del Cinema di Venezia, da' l'idea della deriva che rischia il nostro Paese. Mi auguro - prosegue il leader di Leu - che il questore di Venezia e il Viminale spieghino quanto accaduto, e che sia stato più un caso di ottusità che altro".



Intanto il Pd ha presentato sulla vicenda un'interrogazione al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. E Leu promette lo stesso: "Presenteremo un'interrogazione al governo".