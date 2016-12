Venezia, Berlusconi "candida" Mara Venier a sindaco: lei tentata dalla discesa in campo

Mara Venier potrebbe cambiare poltrona: da quella dei salotti televisivi a quella di sindaco di Venezia. La proposta è arrivata alla conduttrice come un fulmine a ciel sereno da Silvio Berlusconi in persona. Secondo quando riportato dal Corriere della Sera, il leader di Forza Italia avrebbe lanciato l'ipotesi sabato serena in un ristorante a Milano, in occasione della cena di presentazione del nuovo libro di Alfonso Signorini, L'altra parte di me.

"Abbiamo fatto dei sondaggi per individuare il nuovo sindaco di Venezia ed è venuto fuori il tuo nome come persona molto amata e considerata", le avrebbe detto Berlusconi. La presentatrice è rimasta senza parole, ma l'ex premier ha insistito: "Pensaci seriamente e ne riparleremo".



Il richiamo della politica è arrivato inaspettato, ma la tentazione c'è. In passato la conduttrice non ha nascosto simpatie a sinistra. Potrebbe accettare una candidatura da Forza Italia? "Io sono anarchica - dice oggi al Corriere della Sera - il colore politico non mi interessa. Vorrei solo che qualcuno facesse qualcosa per la mia città, che io amo tantissimo. Oggi il malcontento è altissimo. Io torno a Venezia una volta alla settimana e ho il polso della situazione".



La regina dei salotti tv è nota per essere una persona impulsiva. "Per me è una gratificazione incredibile questa proposta, ma da qui a decidere di farlo ne passa. Si tratta di una decisione che cambierebbe la mia vita, quindi per la prima volta non agirò d'istinto".



A predicare prudenza ci ha pensato anche il marito Nicola, ora ai Caraibi: "Mara non decidere niente. Tra una settimana torno" le avrebbe suggerito.