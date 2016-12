Veneto, la Lega candida ancora ZaiaUltimatum a Tosi: o col partito o fuori

21:44 - Il Consiglio federale della Lega Nord ha ratificato all'unanimità la candidatura di Luca Zaia a presidente del Veneto. La decisione è stata presa dopo le polemiche interne al Carroccio che si erano scatenate dalla volontà espressa dal sindaco di Verona Flavio Tosi di candidarsi per la corsa a governatore.

L'ultimatum a Tosi - A Tosi il Carroccio ha imposto di decidere rapidamente da che parte stare: continuare a perseguire le sue aspirazioni da leader o allinearsi alla politica del segretario Matteo Salvini. Tosi ha una settimana di tempo per scegliere fra la tessera della sua fondazione (che ne sostiene la corsa a eventuali primarie di centrodestra) e quella del Carroccio. Via Bellerio ha poi nominato un mediatore, l'ex capogruppo alla Camera Gianpaolo Dozzo, per "accompagnare" lo stesso Tosi e Zaia nella costruzione delle liste e delle candidature per le Regionali. Con quali alleanze ancora non si sa.



Salvini: oggi ha vinto il Veneto non io - "Per quanto mi riguarda ha vinto il Veneto e non Salvini, ora si parte con i progetti" per far vincere Zaia "ricandidato all'unanimità", ha detto lo stesso segretario della Lega, parlando al termine del Federale. "Quelli che si aspettavano spaccature o sfide varie sono rimasti male: nessuno ha vinto in pieno, nessuno ha perso su tutta la linea, ma il Movimento è compatto e ha un suo candidato in Veneto", ha detto ancora Salvini. "Oggi spero che sia stata posta la parola fine alle beghe interne, in una Lega che cresce c'è tanto spazio per persone in gamba e Tosi è persona in gamba".



Tosi: ha vinto via Bellerio sulla Liga - In serata è arrivata la risposta seccata di Tosi. "Oggi ha vinto Via Bellerio sulla Liga Veneta, se proprio vogliamo... Che abbia vinto il Veneto, la vedo un po' dura", ha detto. Proprio sulla possibilità di lasciare la Lega, Tosi ha aggiunto: "Devo decidere cosa fare, ci ragionerò a mentre fredda".