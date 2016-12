Vendola: "A maggio mi sposo e poi sarà tempo di pensare alla paternità"

15:28 - Nichi Vendola presto "all'altare". E' quanto svela il settimanale "Chi". Il quasi ex governatore della Puglia (a maggio scadrà il mandato) e leader di Sel starebbe infatti progettando il suo matrimonio con il compagno Eddy Testa. "Ho vissuto questi dieci anni da governatore della Puglia al cardiopalma, ma da maggio tutto cambierà. Vorrei sposarmi con Ed".

Nell'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Vendola spiega tuttavia che ancora manca un "piccolo" particolare per convolare a nozze: "Mi sposerò, ma solo se me lo chiederà!". Quanto alle voci di un trasferimento "post-matrimoniale" in Canada, il governatore della Puglia non ha dubbi: "Mai, per un uomo del Sud come me fa troppo freddo".



"Lasciato l'incarico sarà tempo di riflettere anche sulla paternità" - "Appena lasciato l'incarico di governatore rifletterò anche se affrontare la paternità o no - spiega quindi il leader di Sel -: è un pensiero che riposa in un angolo della mia vita e che ho sempre rimandato. Sicuramente ho sempre amato il mondo dell'infanzia e vorrei scrivere un libro di filastrocche per bambini".



E aggiunge: «Che cosa penso di Dolce e Gabbana e della loro difesa della famiglia tradizionale? Credo che dall'alto del loro rango sociale non comprendano davvero che cosa vuol dire vivere in un paese dove l'omofobia uccide e il deficit di diritti pesa su molte vite".



La politica resta centrale - E riguardo al futuro, Vendola parla del suo progetto "Fattore Umano" che ha presentato a Caserta e con il quale vorrebbe riformare la sinistra italiana e spiega: "Mi interessa la centralità dei diritti delle persone, la partita e non il partito. E vorrei che questo principio fosse al centro di tutto: è da quando ho fondato Sel che ci penso".