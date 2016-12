Variante Valico costerà il doppio

18:52 - La Variante di Valico, cioè il tratto di autostrada in costruzione tra Barberino del Mugello e Sasso Marconi, "doveva costare 3,5 miliardi, ne costerà il doppio". A dirlo, parlando di "errori del progetto", è l'a.d. di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, in audizione alla Commissione Lavori pubblici del Senato. "E' stata progettata negli anni '90, io non c'ero, col senno di poi oggi la progetteremmo in maniera differente", ha detto. Lo stesso dirigente ha specificato che Autostrade per l'Italia "non avrà remunerazione per l'extracosto della Variante di Valico: sarà totalmente a nostro carico".

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X