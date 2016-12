8 novembre 2014 Variante di valico, Renzi: "L'Italia è capace di uscire dal tunnel della rassegnazione" Il premier dal cantiere del nuovo tratto Firenze-Bologna della A1 parla anche delle voci di dimissioni del Capo dello Stato: "Napolitano è una garanzia per il Paese" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:22 - "Il nostro Paese è capace di uscire dal tunnel della pigrizia, della stanchezza, della rassegnazione". Così Matteo Renzi parlando nel cantiere della variante di valico, il tratto costruito dalla società Autostrade che collega Bologna a Firenze. "Dobbiamo abbattere gli ultimi tabù, le nostre paure, perché l'Italia è più forte di come viene descritta", ha affermato.

"Ultimo Natale con bimbi che vomitano" - Il premier non ha dato appuntamenti precisi per l'inaugurazione del tratto ma, dopo averne percorso un pezzo guidando personalmente, ha assicurato che "questo sarà l'ultimo Natale in cui i bambini vomitano in A1 sull'Appennino". Questo per dire che l'auspicio è che la Variante sia aperta entro la fine del 2015. "Aspettiamo - ha spiegato - che Isoradio smetta di annunciare che ci sono code fra Barberino e Roncobilaccio".



"Spenderemo bene soldi Ue, variante è un lavoro che ha fatto tutta l'Italia" - "I 300 miliardi" che arriveranno dall'Unione Europea "saranno spesi bene se saranno in grado di costruire un pezzo di storia e un pezzo di futuro", ha aggiunto il premier. "La variante di valico è un lavoro che ha fatto tutta l'Italia. Questo progetto è il simbolo del Paese, che spesso sta in galleria, ma che ha eccellenze, come le innovazioni ingegneristiche, che sono all'avanguardia nel mondo".



Napolitano è garanzia per Paese - Il premier ha parlato anche delle voci di dimissioni di Napolitano: "Io non mi preoccupo del futuro del Capo dello Stato, mi preoccupo di fare bene il mio lavoro. Napolitano è una garanzia per tutto il Paese", ha detto Matteo Renzi.