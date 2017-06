Vaccini, Saitta (Regioni): "Semplificheremo l'iscrizione a scuola"

"Chiediamo un'unica circolare applicativa per il decreto sull'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola: per questo stiamo definendo una procedura semplificata". Lo ha detto il coordinatore degli assessori regionali alla Sanità, Antonio Saitta, in audizione al Senato. L'intento è quello di "non creare problemi ai genitori" e far sì che "il bambino possa essere iscritto a scuola: poi sarà la Asl a contattare le famiglie per i vaccini".