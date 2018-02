Vaccini, Raggi smorza: "Basta polemiche, mozione votata anche da Pd"

"Basta polemiche sui vaccini, si tratta di una mozione votata anche dal Pd, una mozione di buon senso, che chiede semplicemente di applicare la legge e far sì che i bambini possano finire questo anno educativo". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Continuare a utilizzare il tema dei vaccini in campagna elettorale è inciviltà. Facciamo un patto: noi di non parlarne, voi di smettere di dire castronerie", ha invece ribattuto Matteo Renzi.