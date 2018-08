Vaccini, Ordine medici: no a rinvio obbligo per scuola

"No al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi". Così il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, in merito all'emendamento approvato con il decreto milleproroghe. "Non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni. Il Parlamento rispetti la scienza", aggiunge.