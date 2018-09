Vaccini, ministro Grillo: "Obbligo per morbillo, no per esavalente"

"Non siamo contro i vaccini ma per utilizzare lo strumento dell'obbligo in maniera intelligente, impegnando i cittadini laddove è necessario, sicuramente per il morbillo". A dirlo il ministro della Salute, Giulia Grillo. Non è la costrizione "che fa salire la soglia dei vaccinati, ma il dibattito pubblico", ha spiegato il ministro ricordando che in alcuni casi, come per l'esavalente, è "sufficiente la raccomandazione, come fanno altri Paesi".