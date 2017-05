Vaccini, M5s: "Basta menzogne, mai fatta campagna contro"

"Basta menzogne, basta con questa squallida campagna denigratoria di Renzi: il M5s non ha mai fatto campagne contro i vaccini e non c'è nessuna piattaforma no vax, come scrive il Nyt". Così i parlamentari pentastellati sul caso scoppiato dopo l'articolo del New York Times. "La nostra posizione è chiara e per noi sono essenziali". "Ripescare dal passato vecchi video in cui Grillo ne parlava provocatoriamente è un'operazione vergognosa", ribadiscono.